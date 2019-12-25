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Daily Mail: более 80 британцев скончались после применения "Оземпика"
Сегодня, 8:25
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Daily Mail: более 80 британцев скончались после применения "Оземпика"

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Общество неотложной медицины призвало ужесточить реализацию средств для снижения веса.

Более 80 жителей Великобритании скончались после применения препаратов для похудения и лечения сахарного диабета, в числе которых были "Оземпик" и "Тирзепатид". Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, на конец января 2024 года стало известно минимум о 22 смертельных случаях, связанных с этими препаратами. Также сообщается, что 60 человек умерли после применения лекарств, предназначенных для лечения диабета II типа. Общество неотложной медицины призвало ужесточить реализацию "Оземпика", "Тирзепатида" и других средств для снижения веса.

Ранее мы сообщали, что состояние здоровья Папы Римского Франциска остается критическим.

Фото: pxhere.com

Теги: daily mail, великобритания, оземпик, препараты, смерть
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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