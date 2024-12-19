Ватикан: состояние здоровья Папы Римского Франциска остаётся критическим

Папа Римский, состояние здоровья, последние новости.

Папа Римский Франциск находится в тяжелом состоянии. Ватикан сообщает, что у 88-летнего понтифика началась почечная недостаточность, что усложняет и без того нестабильную ситуацию. Несмотря на критическое состояние, Папа находится в сознании.

Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией и астматическим приступом. В пресс-службе Святого Престола ранее сообщали, что он провел спокойную ночь, однако позже его состояние снова было оценено как критическое. Врачи провели переливание крови в связи с анемией, но, по последним данным, его здоровье по-прежнему вызывает серьезные опасения.

С начала своего понтификата Франциск неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В последние годы он перенес операцию на кишечнике, страдал от болей в колене и испытывал трудности с дыханием. Несмотря на это, он продолжал выполнять часть своих обязанностей, пусть и в облегченном формате.

В Ватикане ситуацию оценивают как развивающуюся, а медицинская бригада делает все возможное, чтобы стабилизировать состояние Папы.

Фото: Pxhere