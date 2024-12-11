Байден не смог выговорить название препарата от диабета

Глава США снова замечен в том, что не может выговорить простые слова.

Американский президент Джо Байден из Демократической партии, уходящий с должности после торжественной инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа 20 января, не смог выговорить название лекарственного препарата "Оземпик". Конфуз произошел с иностранным политиком во время его выступления перед аудиторией, говоря о средствах для пациентов против диабета, заболеваний сердца и онкологии, а также поднимая вопрос о стоимости этих медикаментов.

Этим утром я объявил, что в следующую фазу переговоров о снижении цен на лекарства войдут 15 препаратов от рака, заболеваний сердца и диабета. В том числе "Оземпиек". Извините, "Оземпиек". Сложно произнести. Джо Байден, президент США

Байден заявил, что не обсуждал с Трампом переговоры о прекращении огня в Газе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США