Байден не смог выговорить название препарата от диабета

Американский президент Джо Байден из Демократической партии, уходящий с должности после торжественной инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа 20 января, не смог выговорить название лекарственного препарата "Оземпик". Конфуз произошел с иностранным политиком во время его выступления перед аудиторией, говоря о средствах для пациентов против диабета, заболеваний сердца и онкологии, а также поднимая вопрос о стоимости этих медикаментов.
Этим утром я объявил, что в следующую фазу переговоров о снижении цен на лекарства войдут 15 препаратов от рака, заболеваний сердца и диабета. В том числе "Оземпиек". Извините, "Оземпиек". Сложно произнести.
Джо Байден, президент США
Байден заявил, что не обсуждал с Трампом переговоры о прекращении огня в Газе.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости США
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