Байден заявил, что не обсуждал с Трампом переговоры о прекращении огня в Газе

Глава США напомнил о встрече с преемником в Белом доме.

Глава уходящей из Белого дома американской администрации Джо Байден заявил о том, что не обсуждал с избранным президентом-республиканцем Дональдом Трампом ход международных переговоров по сделке о режиме прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью местной телекомпании MSNBC, которое было показано в эфире в четверг, 16 января, в вечернее время. На вопрос модератора мероприятия о том, контактировал ли он с Трампом по этой теме в последние две недели, Джо Байден ответил отрицательно. Гость шоу добавил, что "очень кратко" коснулся темы во время рабочего визита с преемником, проведенного в Вашингтоне 13 ноября.

Я сказал ему о том, что я делаю и что может произойти. Мы привлекли их, чтобы пояснить, что происходит, пока идет передача дел. Джо Байден, президент США

При этом президент США пояснил, что представители действующей администрации "привлекли к обсуждению проблемы Ближнего Востока таких людей, которые будут заниматься вопросами национальной безопасности в будущей команде Трампа.

Байден заявил, что опасался покушения радикалов в ходе визита в Киев в 2023 году.

Фото и видео: YouTube / MSNBC