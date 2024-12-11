Байден заявил, что опасался покушения радикалов в ходе визита в Киев в 2023 году

Глава США напомнил о том, как он посещал Украину.

Американский президент, уходящий после инаугурации Дональда Трампа с должности в Белом доме, Джо Байден в эфире местного телеканала MSNBC признался журналистам, что он опасался покушения со стороны украинских радикалов во время своего необъявленного рабочего визита в Киев в 2023 году. Иностранный политик не считал, что есть угроза покушения на его жизнь со стороны Москвы. В ходе поездки, которая продлилась десять часов, члена Демократической партии США сопровождали для защиты "лучшие люди".

Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это. Джо Байден, президент США

Напомним, что издание The New York Times писало о том, что в 2023 году во время рабочего визита Байдена в Киев на Украине одновременно курсировали по разным маршрутам два одинаковых поезда.

Байден заочно поспорил с Трампом о том, кто из них добился соглашения с ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / MSNBC