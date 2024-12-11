Байден заочно поспорил с Трампом о том, кто из них добился соглашения с ХАМАС

Глава США указал на то, что именно его администрацией подготовлен проект соглашения.

Действующий американский президент Джо Байден вступил в заочный спор со своим преемником-республиканцем Дональдом Трампом относительно того, кто именно из них способствовал достижению новой договоренности между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС о режиме прекращении огня в секторе Газа. Соответствуюшее заявление глава государства, уходящий с должности после инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа, сделал в своем прощальном телеобращении к согражданам. Иностранный политик призвал американцев работать сообща.

Этот план был выработан и согласован на переговорах моей командой. Но будет реализован в основном следующей администрацией. Поэтому я распорядился, чтобы моя команда в полной мере информировала заступающую администрацию.. Джо Байден, глава США

Напомним, что ранее переходная команда следующего американского лидера распространила незадолго до выступления Джо Байдена пресс-релиз под заголовком "Президент Трамп добился сделки о прекращении огня в Газе". В тексте упоминалось, что к историческому соглашению между Израилем и палестинским радикальным движением привел именно Дональд Трамп. Сторонники республиканца полагают, что сейчас Джо Байден пытается приписать себе заслугу, так как представил прошлым летом рамочную договоренность. Однако сделки удалось достичь только после того, как в вопрос вмешались президент Трамп и его специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Байден: американцы почувствуют итоги моей работы через десятилетия.

Фото и видео: YouTube / Defense Now