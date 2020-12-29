Глава МИД Украины выступил против использования "Спутника V"

Дмитрий Кулеба рассказал о своем отношении к российской вакцине от коронавируса.

Глава МИД Украины выступил против использования на территории страны российского "Спутника V". Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" отметил, что будет против применения вакцины даже в том случае, если будет доказана ее эффективность.

Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Украинский министр напомнил, что даже обсуждение в обществе вопроса закупки российской вакцины от коронавируса следует считать признаком "навязанной гибридной дискуссии". Кулеба резюмировал, что на данный момент окончательных результатов по исследованию "Спутник V" нет.

Но я хочу сказать, что здесь есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский, – это фактор пропагандистский Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В Киеве заявили, что Россия "не дождется" смерти Украины.

Фото: МИД Украины