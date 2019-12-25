Дмитрий Кулеба объяснил, чего Россия ждет от Киева.

В Киеве заявили, что Россия "не дождется" смерти Украины. Об этом местным журналистам с телеканала ТСН.ua рассказал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. По мнению чиновника, Москва ждет гибели государственности Киева.

РФ надо отдать должное - она умеет играть вдолгую… Мы должны быть здесь абсолютно откровенными. Они постоянно чего-то ждут. То смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В ведомстве считают, что Украина развивается как западная страна, но при этом имеет тесные связи с Азией, Латинской Америкой, Африкой. Он добавил, что юридически и политически Киев планирует подражать Западу. Он призвал Россию смириться с данным фактом, чтобы ей стало "намного легче", а не "тянуть эту историю".

Украина заявила, что ждет "рок-н-ролла" в отношениях с США при Байдене.

Фото: МИД Украины