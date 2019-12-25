Украина заявила, что ждет "рок-н-ролла" в отношениях с США при Байдене

Дмитрий Кулеба назвал приоритеты в сотрудничестве с Вашингтоном.

Украина заявила, что ждет "рок-н-ролла" и драйва в отношениях с новой администрацией США при Джо Байдене. Об этом глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил журналистам местного новостного портала ТСН.ua. Чиновник рассчитывает, что основными векторами сотрудничества между странами станут вопросы безопасности, проведения реформ и экономика.

Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По словам министра, Киева надеется на то, что сможет развивать торговые отношения на мировых рынках, а также увеличивать число инвестиций внутри страны. Кулеба также заявил, что правительство осталось бы довольно, если бы в структуре Госдепартамента США была бы восстановлена должность специального представителя Вашингтона на Украине.

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Фото: МИД Украины