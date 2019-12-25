В Тегеране заявили, что итоговый ответ передан всем странам, пострадавшим из-за катастрофы.

Иран завершил расследование крушения украинского самолета под Тегераном. Об этом журналистам рассказал глава министерства дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами. Слова чиновника приводит правительственный информационный портал.

Завершено подведение итогов (расследования) катастрофы, итоговый отчет отпечатан как на английском, так и на персидском языке и передан всем участвовавшим сторонам Мохаммад Эслами, иранский министр

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не предоставил Киеву технический отчет о расследовании катастрофы. По словам украинца, ситуация движется к судебному разбирательству в международной инстанции.

Напомним, что трагедия произошла с рейсом "Международных авиалиний Украины" 8 января. Пассажирский лайнер 737-800 был сбит военными Тегерана. Жертвами крушения стали 176 человек: из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Позже в Минобороны пояснили, что борт был сбит случайно, так как его приняли за крылатую ракету. Ситуацию объяснили человеческим фактором. Лайнер находился вблизи военного объекта, поэтому был принят "за вражескую цель".

Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины.

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