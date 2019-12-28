Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины. Об этом заявил глава отдела происшествий Организации гражданской авиации Хасан Резайефар. Чиновник рассказал журналистам агентства Mehr, что публикация данного звукового файла нарушает закон.
Ролик размещен телекомпанией TCН. В нем иранские диспетчеры ведут диалог по поводу Boeing 737, который оказался сбит под Тегераном. Ранее Зеленского не устроила предложенная государством компенсация за сбитый борт.
Ранее Piter.tv писал о том, что причастные к авиакатастрофе Боинга под Тегераном арестованы.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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