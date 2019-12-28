СМИ опубликовали переговоры иранских экспертов.

Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины. Об этом заявил глава отдела происшествий Организации гражданской авиации Хасан Резайефар. Чиновник рассказал журналистам агентства Mehr, что публикация данного звукового файла нарушает закон.

Ролик размещен телекомпанией TCН. В нем иранские диспетчеры ведут диалог по поводу Boeing 737, который оказался сбит под Тегераном. Ранее Зеленского не устроила предложенная государством компенсация за сбитый борт.

Ранее Piter.tv писал о том, что причастные к авиакатастрофе Боинга под Тегераном арестованы.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

