Выплату в 80 тысяч долларов считают недостаточной.

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing. Владимир Зеленский заявил, что стране предложили 80 тысяч долларов. Эти деньги должны пойти на выплату семьям жертв авиакатастрофы около Тегерана. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на интервью политика ТСН.

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Напомним, что трагедия произошла утром 8 января с рейсом "Международных авиалиний Украины". Погибли 176 человек на борту, включая 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, ФРГ, Швеции, Афганистана и Англии, а также девять членов экипажа. Самолет оказался сбит ракетами Ирана по случайности, так как пролетал над военным объектом. Воздушное средство приняли за объект противника. ПВО привели в боевую готовность.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве призвали наказать Россию за крушение самолета в Иране.

Видео: YouTube/Ottawa Citizen, PBS NewsHour