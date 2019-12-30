МИД Ирана: человек, сбивший украинский "Боинг", арестован

Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Человек, из-за действий которого потерпел крушение лайнер Boeing 737 "Международных украинских авиалиний", летевший из Тегерана в Киев, находится в тюрьме, сообщил глава МИД Ирана.

О крушении самолета стало известно 8 января. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ранее Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing. Об этом говорится во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана. Специалисты выяснили, что пассажирский лайнер сбили объектами класса "земля-воздух" малого радиуса действия. Выстрел произведен из ЗРК "Toр-M1".

Известно, что ракеты были направлены на цель с северного направления. После попадания первого снаряда украинский самолет начал резко терять высоту. Это произошло над жилыми районами. В результате лайнер столкнулся с препятствием в парке развлечений. Уже после этого он упал на землю, проехавшись по футбольному полю. В процессе самолет полностью разрушился и загорелся.

От Ирана требуют санкции за уничтожение пассажирского самолета из Украины пять стран – Украина, Швеция, Канада, Афганистан и Великобритания.