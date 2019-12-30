Опубликован второй промежуточный доклад.

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing. Об этом говорится во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана. Специалисты выяснили, что пассажирский лайнер сбили объектами класса "земля-воздух" малого радиуса действия. Выстрел произведен из ЗРК "Toр-M1". Соответствующий отчет опубликован на сайте ведомства.

Известно, что ракеты были направлены на цель с северного направления. После попадания первого снаряда украинский самолет начал резко терять высоту. Это произошло над жилыми районами. В результате лайнер столкнулся с препятствием в парке развлечений. Уже после этого он упал на землю, проехавшись по футбольному полю. В процессе самолет полностью разрушился и загорелся.

Иранские эксперты установили, что самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени. Связь с Boeing потеряли на высоте порядка 2,4 тысячи метров. Объект пропал с радаров вторичного наблюдения в 6:15 утра и с радаров первичного около 6:18 утра. Последние устройства, находящиеся в аэропорту Мехрабад, заявили, что самолет отклонился от курса и начал правый разворот. Он мог продолжать полет в направлении аэропорта в течение трех следующих минут, но после исчез с радаров.

Ранее Piter.tv писал о том, что США думали о превентивном ударе по объектам в Иране.

Фото: Pixabay.com

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