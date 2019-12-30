  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:07
110
Rybka123
Код вставки плеера

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

0 0

Данный вариант обсуждался с Дональдом Трампом.

Вашингтон рассматривал вариант превентивного удара по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Он отметил, что данный вопрос обсуждался с президентом Дональдом Трампом. Ранее глава государства заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, пока он находится у власти.

Напомним, что конфликт между странами разгорелся после протестов у американского посольства в Багдаде и убийства генерала Касемы Сулеймани. В ответ на гибель военного Иран нанёс удар по американским базам в Ираке.

Видео:YouTube. / Guardian News,  Twiiter / Secretary Pompe

Теги: майкл помпео
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии