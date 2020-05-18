В Госдепе увидели в действиях России в Арктике угрозу для НАТО

Майкл Мерфи рассказал об опасности в Арктике для интересов США.

В Госдепартаменте США увидели в действиях России в Арктике угрозу для НАТО. Об этом журналистам рассказал заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи. Представители ТАСС разместили информацию со ссылкой на стенограмму конференции с участием спикера. Специалист заявил, что РФ наращивает военное присутствие в Арктике, чем ставит под угрозу линию противолодочной обороны Америки на территории Северной Атлантики.

Мерфи сослался на выступление Майка Помпео, который ранее вывел на повестку дня вопросы, связанные с регулированием США в зоне Арктики. Представитель государственного департамента напомнил, что Россия старается чаще бросать вызов интересами Америки, Западных стран и их союзников. По словам чиновника, опасность для США также вызывает деятельность Китая.

Майкл Мерфи отметил, что Россия занимается развертыванием систем С-400 на Кольском полуострове. По мнению американца, эти действия выходят за рамки территориальной обороны. Он не обошел вниманием вопрос создания Объединенного стратегического командования на основе Северного флота России.

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Видео: Youtube/ Sky News