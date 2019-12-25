Госдеп США сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Госдепартамент США раскрыл статистику на 1 марта 2020 года.

Государственный департамент США сравнил сокращение ядерного арсенала России и Америки. Об этом рассказали "РИА Новости". Согласно статистике западных чиновников, с сентября 2019 года Москва сократило количество боеголовок на 100 штук, а Вашингтон - на три единицы. К первому марта 2020 года в России арсенал ядерного оружия составил 485 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подлодках и бомбардировщиках, а у США - 655 объектов.

При этом на сентябрь 2019 года у России было зарегистрировано 513 ядерных ракет, у США - 668. на российских носителям находилось 1326 боеголовок к марту (1426 к сентябрю прошлого года), а у США - 1373 боеголовки к марту (1376 к сентябрю прошлого года). В Госдепе подчеркнули, что ВС России имели к началу марта 754 пусковых установок, а США - 800 подобных объектов. С сентября 2019 года этот показатель у Америки не изменился, а у РФ - сократился на три установки.

Напомним, что взаимный мониторинг ядерного арсенала страны ведут с 2011 года. Тогда стороны подписали договор СНВ-3. США и Россия обязались ограничивать собственные запасы 700 носителями, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.

Российский посол сообщил о готовности продлить ракетный договор с США.