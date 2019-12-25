Российский посол сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

Россия до сих пор не получила согласие от США на продление соглашений по СНВ-3.

Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3. Об этом Анатолий Антонов рассказал в интервью американским журналистам из Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today. Дипломат уточнил, что Москва готова продлить соглашения по сокращению и ограничению стратегического наступательного оружия ДСНВ. (СНВ-3 - является неофициальным названием). Комментарий россиянина с английского языка перевели представители РБК.

Подчеркну: Россия готова договориться о продлении ДСНВ хоть сегодня. Однако нашей доброй воли недостаточно прокомментировал спикер

Антонов добавил, что для продления документа по СНВ-3 необходимо получить согласие второй стороны, т.е. Америки. Дипломат отметил, что на данный момент Россия подобного заявления не получала от западных коллег. Если соответствующее предложение поступит от США, то РФ намерена незамедлительно приступить к реализации внутригосударственных мер по договору. До истечения срока действующего договора остается все меньше времени.

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3.