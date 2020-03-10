В перечень могут попасть новые разработки России, создаваемые на ядерной тяге.

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости". В Госдепартаменте настаивают на том, чтобы заключить соглашение по сокращению стратегических запасов. Речь идет о том, чтобы включить в список новые системы вооружения РФ, которые только разрабатываются.

Это несколько экзотические вооружения прокомментировали чиновники

Среди подобной техники называются аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением. В США надеются, что новое соглашение будет охватывать больше государств и покроет больше систем, чем сейчас. Действующий договор прекращает свое действие в феврале 2021 года. Его подписывали стороны в 2010 году. От России документ подписал Дмитрий Медведев, от Америки - Барак Обама. За семь лет государства обязались сократить число развернутых стратегических носителей. К данной категории относятся баллистические ракеты, бомбардировщики.

Ранее Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3.

