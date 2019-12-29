Действующий контракт будет завершен в феврале следующего года.

Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ. Владимир Ермаков напомнил коллегам, что все еще сохраняется возможность договориться. Об этом спикер рассказал во время пресс-конференции на площадке МИА "Россия Сегодня".

Можно рассчитывать на то, что здесь могла бы быть достигнута какая-то позитивная договоренность прокомментировал представитель МИД РФ

Напомним, что Трамп говорил о желании выработать трехстороннее ядерное соглашение между РФ, КНР и США. В Пекине данное предложение отвергли. Действующий документ между Россией и США истекает в феврале 2021 года. Российские дипломаты продолжают обсуждать этот актуальный вопрос с американцами.

Ранее Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире.

Видео: YouTube/RussiaUN