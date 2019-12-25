Дональд Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире. Глава Белого дома считает, что сейчас это единственный путь для сохранения безопасности. Политик заявил, что к этому его вынуждает отсутствие договоров о контроле над вооружениями. Соглашения не подписаны с крупными игроками: Россией и Китаем. Об этом сообщили "РИА Новости".
Президент США отметил, что сейчас оба государства заявили о желании вести переговоры по данному вопросу. Они надеются остановить многомиллиардную трату средств на ядерное оружие.
Напомним, что действующий документ СНВ-3 заканчивается в начале 2021 года. Стороны не договорились о его продлении.
Ранее Piter.tv писал о том, что демократы призвали Трампа продлить договор СНВ-3.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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