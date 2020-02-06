В палате представителей и сенате хотят продления договора с Россией на пять лет.

Демократы призвали Трампа продлить договор СНВ-3. Главы комитетов по иностранным делам считают, что Америке следует договориться с Россией. Инициативу поддержал в сенате Роберт Менендес, а в палате представителей Элиот Энгел. Соответствующее обращение опубликовано на сайте комитета палаты представителей по иностранным делам.

Страны должны совместно заниматься ограничением и сокращением наступательных вооружений. Напомним, что срок действующего контракта заканчивается в начале 2021 года. Демократы хотят, чтобы президент США продлил договоренности еще на пять лет. Трампа призывают прислушаться к голосу разума и начать думать о безопасности.

Ранее Piter.tv писал о том, что США хотят заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.