  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:16
75
Rybka123
Код вставки плеера

Владимир Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

0 0

Договор истекает 5 февраля 2021 года.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Об этом он заявил во время совещания по оборонной теме.

По его словам, Москва готова хоть сейчас готова продлить договор СНВ-3 без всяких предварительных условий. Путин подчеркнул, срок его действия скоро истекает, а партнеры пока так и не дали ответа на предложение РФ. 

США и Россия подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Согласно нему участники соглашения сокращают свой комплекс стратегических наступательных вооружений. Путин отметил, что соглашение является единственным фактором сдерживающим гонку вооружений.

Видео: YouTube / Министерство Обороны РФ

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии