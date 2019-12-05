Владимир Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

Договор истекает 5 февраля 2021 года.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Об этом он заявил во время совещания по оборонной теме.

По его словам, Москва готова хоть сейчас готова продлить договор СНВ-3 без всяких предварительных условий. Путин подчеркнул, срок его действия скоро истекает, а партнеры пока так и не дали ответа на предложение РФ.

США и Россия подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Согласно нему участники соглашения сокращают свой комплекс стратегических наступательных вооружений. Путин отметил, что соглашение является единственным фактором сдерживающим гонку вооружений.

Видео: YouTube / Министерство Обороны РФ