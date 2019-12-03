США хотят заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Трамп рассказал о договоре ДСНВ.

США хотят заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и КНР. Дональд Трамп уверен, что этого хотят и Москва, и Пекин, особенно, если это касается ядерных боеголовок. Об этом он сообщил в Белом доме перед отъездом в штат Кентукки, отвечая на вопрос журналиста из "ТАСС".

Мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями, возможно, кем-то еще заметил президент страны

Политик напомнил, что в начале 2021 года истекает срок действия соглашений по ДСНВ (СНВ-3). Трамп добавил, что по данному вопросу уже ведутся переговоры с иностранными коллегами. Однако он так и не подтвердил, что США собираются продлить действующий договор.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и США обсудили практические вопросы реализации СНВ-3.

Видео: YouTube/The White House