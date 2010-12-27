Россия захотела начать дискуссию о продлении СНВ

Америку призывают начать консультации по вопросу.

МИД РФ надеется, что США согласятся на переговоры по продлению действия ДСНВ. Об этом сообщил Замглавы ведомства Александр Грушко. По словам дипломата, продление режима даст странам дополнительное время. Об этом спикер сообщил во время конференции по внешней политике в Берлине. Его можно будет использоваться для того, чтобы учесть новые факторы, влияющие на мировую стабильность. В Кремле заинтересованы сохранить имеющиеся соглашения и ограничить стратегические запасы оружия.

Кроме того, договор обеспечивает нашу безопасность и безопасность наших партнеров добавил спикер

В России надеются, что в США ответят на призыв заняться обсуждением данного вопроса. Дипломаты считают опасным ждать февраля 2021 года, когда времени на переговоры практически не останется. Вашингтон призывают как можно скорее начать консультации по теме продления ДСНВ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и США обсудили практические вопросы реализации СНВ-3.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

