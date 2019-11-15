Россия и США обсудили практические вопросы реализации СНВ-3

В Швейцарии дипломаты обсудили промежуточные результаты соглашения.

Россия и США обсудили практические вопросы реализации договора по сокращению наступательных вооружений. Дипломаты встретились в Женеве, чтобы изучить практические варианты выполнения ДСНВ (неофициальное название - СНВ-3). Специалисты рассмотрели предложения 6-13 ноября. В Госдепартаменте США отметили, что специалисты рассматривали вопрос имплементации договора. Однако конкретные детали переговоров американцы решили не раскрывать.

Напомним, что соглашение подписано Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Стороны обязали друг друга сократить СНВ так, чтобы через 7 лет их количество не превышало показатели. Для баллистических ракет, подлодок и бомбардировщиков - 700, для зарядов на них - 1550, пусковых установок - 800 единиц. Договор остается в силе до 2021 года, если его не заменят последующим соглашением. Продлить контракт можно не более чем на пять лет, до 2026 года.



Ранее Piter.tv писал о том, что Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/NewSoldat