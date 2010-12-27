Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США

В МИД России рассказали о запуске программы по созданию РСМД.

Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа США. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению. Он напомнил, что ранее Москва предупреждала об аналогичных действиях, если Америка начнет разработку. Иностранные коллеги уже ведут работу по созданию наземных ракет средней и меньшей дальности.

Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент России, будем поступать зеркально прокомментировал спикер

Однако Россия не стремится размещать РСДМ в регионах, в которых нет аналогичного оружия от США.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия не намерена присоединяться к договору о полной ликвидации ядерного оружия.

Фото: Facebook/Сергей Лавров

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