В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для роста расходов на оборону

Соответствующее заявление сделал главнокомандующий НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО продолжает искать причины для наращивания и без того не самого скромного бюджета. Накануне глава военной организации Йенс Столтенберг рассказал, что может стать новым поводом для дополнительного финансирования североатлантического альянса. По мнению генсека НАТО, речь идет о прекращении договора о ракетах средней и малой дальности. Распад РСМД увеличит напряженность в Евразии, а это - новые вызовы для военных всех континентов.

Станет больше российских ракет в Европе, способных нести ядерное оружие, способных за минуты достичь европейских городов. Это лишь добавляет неопределённости и непредсказуемости, с которыми союзники сталкиваются Йенс Столтенберг

При этом глава НАТО отказался назвать конкретные суммы, которые могли бы защитить НАТО от возможной российской угрозы. Он даже заявил, что в его словах не нужно видеть развязывание новой холодной войны. Генеральный секретарь предложил трактовать его идею как увеличение расходов на оборону в контексте прекращения РСМД.