Путин объявил о разработке новых ракет в ответ на выход США из соглашения РСМД

Политик хочет обезопасить страну путем "зеркальных" мер.

Российская Федерация начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Таким образом политики ответят на действия США, когда те отказались соблюдать соглашение. По данным "Интерфакса", об этом глава государства заявил во время заседания Совета глав СНГ.

Мы сейчас, конечно, будем над этим работать, раз они (РСМД ) у американцев появились объяснил президент

По мнению Владимира Путина, России следует "зеркально" ответить на американскую угрозу. Если ракеты появились у США, то аналогичное оружие должно быть и у России. Если на территории Европы появятся ракеты, то отечественные пусковые установки будут готовы для огневого поражения в случае необходимости.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон сесть за стол переговоров по данному вопросу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин заявил, что ничего не имеет против либерализма.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/GoPro, CBS News,Engineering World