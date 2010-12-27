Путин: ничего против либерализма не имею

Политик предпочитает основываться на интересах большинства жителей страны.

Владимир Путин заявил, что ничего не имеет против либерализма, но у России есть свои традиции. Он также добавил, что все страны СНГ имеют устоявшиеся культурные ценности и собственные формы взаимодействия. Слова президента России приводит "РИА Новости" со ссылкой на материал издания Financial Times. Политик дал интервью в преддверии саммита G20.

Вы, наверное, обратили внимание: пытаются меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками, устоявшиеся культурные формы взаимодействия. Почему мы не должны этим дорожить, почему не должны развивать это, поддерживать это? Нет никаких оснований спрашивает Путин журналистов

По мнению политика, на данный момент либеральные идеи себя изжили. Однако право на существование имеют все точки зрения. Сам Путин предпочитает основываться на интересах основного населения страны. Он не забывает и про мнение меньшинства. Это позволяет государству избегать внутриполитических конфликтов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

