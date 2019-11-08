Позиция Москвы остается неизменной.

Россия не намерена присоединяться к договору о полной ликвидации ядерного оружия (ДЗЯО). Глава МИД РФ заявил на заседании, что позиция Москвы не изменилась. Полная ликвидация данного вида вооружения возможна в контексте всеобщего разоружения

В условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех напомнил политик

Сергей Лавров заметил, что в Кремле разделяют необходимость построения безъядерного мира. В России предпочитают придерживаются Договора о нераспространении ядерного оружия. Позицию ДЗЯО отечественные дипломаты обвиняют в односторонности методики.

Напомним, что договор о запрете ядерного оружия подписали в штаб-квартире ООН в 2017 году 53 страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза.

Фото: Piter.tv

Видео: atomcentral.com