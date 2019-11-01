Дипломат не видит в планах Пекина и Москвы подобных договоренностей.

Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на спикера.

Если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать заметил политик

По мнению главы МИДА России, отношения двух стран и так находятся на высоком уровне. Качество взаимных контактов между дипломатами никогда не было на том уровне, который достигнут сейчас. Однако о насколько серьезном доверительном уровне во всех сферах между КНР и Россией речи нет.

В планах правительств нет создания коалиции против какой-либо "страны-соперника".

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии.

Фото: Facebook/Сергей Лавров

Видео: YouTube/CGTN, ODN, Bloomberg