Позицию американцев он считает незаконной, так как они идут против правительства Сирии.

Сергей Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление дипломата в Женеве. Там прошла пресс-конференция по итогам трехсторонней встречи с главами ведомств Турции и Ирана.

Глава МИД России заявил, что Америка дает высокомерные заявления о необходимости присутствия в регионе. Они пытаются оправдать нахождение собственных бойцов расположением там нефтяных объектов. Из хотят обезопасить от нападений представителей ИГИЛ (террористической организации, которая запрещена на территории России).

Получается, защищают от самой Сирийской Арабской Республики...Соединенные Штаты и участники коалиции находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции правительства добавил спикер

По мнению политика, желание эксплуатировать регион со стороны США незаконно. По этому вопросу Москва будет отстаивать позицию в контактах с Вашингтоном.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе.

Фото: Facebook/Сергей Лавров

Видео: YouTube/CareerOneStop