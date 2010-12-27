Об этом глава МИД заявил в деловой поездке по Норвегии.

Сергей Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на выступление политика, которое было приурочено 70-летию Договора о режиме совместном границе. Глава МИД России подчеркнул, что за почти семивековую историю ее существования, там ни разу не возникал конфликт. Соседи никогда не пересекали территорию чужого государства с враждебными целями.

По сути дела, граница существует без малого семьсот лет, за эту историю семивековую были самые разные события по обе стороны границы, но никогда соседние народы, проживающие здесь, не пересекали эту границу с враждебными, захватническими или какими-то иными злонамеренными целями прокомментировал ситуацию спикер

Политик добавил, что граница между Норвегией и Россией стала первой в Европе, которая оказалась официально установлена и законно закреплена юридическим соглашением. Это произошло еще в 1326 году, а после окончания Второй мировой войны появилась потребность в новом формальном договоре. Это было сделано в 1949 году. Таким образом прошло уже 70 лет с того момента, когда власти СССР и Норвегии подписали бумаги.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга "в любой момент".

Фото: Facebook/Сергей Лавров

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