Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга "в любой момент"

Со дня на день иностранец может покинуть Россию.

Глава МИД России заявил, что обвиненный в шпионаже Фруде Берг может вернуться в Норвегию "в любой момент". Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на ответ спикера норвежским журналистам. Сергей Лавров добавил, что ситуация с пойманным агентом никак не повлияет на отношения двух стран

Напомним, что иностранец задержан спецслужбами в декабре 2017 года. В 2019 году Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в шпионаже, он собирал сведения об атомных подлодках России. Сведения ему предоставлял сотрудник местного оборонного предприятия, которого контролировали спецслужбы.

Адвокат Берга настаивал на том, что доказательств вины нет, а его подзащитного "втянули" в процесс. Он также объяснил, что его клиент был не осведомлен ни о чем, что может говорить об отсутствии состава преступления. Он сотрудничал с разведывательной службой Норвегии за денежное вознаграждение.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Servitutt, Dagbladet