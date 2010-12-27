Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране

Он признался каналу "Россия-1", что речь идет о периоде развала СССР/

Глава российского МИД дал откровенное интервью телеканалу "Россия-1". Большинство вопросов были связаны с профессиональной деятельностью министра и периодом его обучения в МГИМО. Однако, нашлось место и личным высказываниям. В частности, Сергей Лавров признался, что несколько раз в жизни ему было стыдно за происходящее в стране. Самым острым из таких моментов был период развала Советского союза. Опытный дипломат не стал называть имена конкретных политиков и чиновников, которые вызвали у него столь острые чувства. Он только отметил, что речь идет об очень личных вещах.

У каждого человека, который обладает такими свойствами, как порядочность, честность, есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране. Это очень индивидуально и лично

По словам главы МИДа, в те годы ему было "не очень по себе от происходящего в стране". Причиной стыда было поведение ряда известных людей "в той ситуации". Просмотреть фрагмент интервью Сергея Лаврова можно на официальном канале Минобороны РФ.

Видео: Минобороны РФ