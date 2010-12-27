Условиями переговоров по ДРСМД США хотят столкнуть Россию с Китаем

По мнению эксперта, Вашингтону нужно свалить ответственность за разрыв ДРСМД на Москву.

Выставление Госдепом США условий для переговоров с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности показывает: Вашингтон этот документ восстанавливать не намерен. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Американская сторона твердо решила, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) становится достоянием истории, и Россия это понимает. В начале августа Вашингтон сможет официально выйти из этого соглашения, и уже сейчас стоит вопрос: кто виноват и как США могут это использовать для собственной выгоды. Ведь следующий шаг – борьба за европейское общественное мнение, чтобы склонить ЕС к размещению новых ракет. Нужно понимать: американцы выходят из Договора РСМД не просто так, а именно с целью усилить ракетное присутствие в Европе. А с этим есть проблемы – с ними Штаты сталкиваются уже сейчас. Сопротивление и противодействие европейской общественности довольно серьезное, против такой политики идут и политические круги ЕС. Кроме того, грядут выборы в Европарламент, большинство которого могут составить националистические силы, которые займут антиамериканские позиции. Потому Вашингтон начинает политические игры уже сейчас. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Представитель Госдепартамента Америки сказал, что разочарован действиями Москвы. Комментируя подписание Владимиром Путиным указа о приостановлении выполнения условий ДРСМД в России, он отметил:

Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям.

По мнению Владимира Васильева, Вашингтону нужно свалить ответственность за разрыв ДРСМД на Москву. Россия заняла мудрую позицию и эффектно "перебрасывает мяч на сторону Штатов". Позиция России четкая – США делает выпад, Москва отвечает, и это дает выигрыш в борьбе за мнение общества. Вашингтон не может ничего изменить, потому что сам инициировал разрыв ДРСМД.

Все заявления американцев о возможном восстановлении договора на новых условиях, о проверках и прочих нюансах не более чем уловка. Штаты пытаются переложить с себя ответственность, но напарываются на жесткие контраргументы руководства РФ. Однако американцы свои заявления не прекратят вплоть до августа, когда действительно денонсируют договор. Множественными "сожалениями" и предложением мнимых условий они лишь показывают, что готовы договариваться. На деле это не так. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

После взаимных обвинений России и США в нарушении договора Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. Москва часто заявляла, что соблюдает свои обязательства по соглашению. Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией ДРСМД. Он сопровождается словами: "Пока США не устранят нарушенные обязательства или не прекратят его действие".

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