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Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг ДРСМД

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Глава государства высказался об американских ракетных системах в Европе.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам главы государства, несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из этого договора. Он напомнил о планах Вашингтона производить ракетные системы, а также отметил, что некоторые из них уже привозили в Европу на учения. Путин предложил обсудить меры реагирования на это.

Ранее Путин поздравил российских выпускников школ.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, дрсмд, президент россии, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Новости России,

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