Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг ДРСМД

Глава государства высказался об американских ракетных системах в Европе.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам главы государства, несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из этого договора. Он напомнил о планах Вашингтона производить ракетные системы, а также отметил, что некоторые из них уже привозили в Европу на учения. Путин предложил обсудить меры реагирования на это.

Ранее Путин поздравил российских выпускников школ.

Видео: kremlin.ru