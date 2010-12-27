Политики объяснили, что основную ликвидацию запасов должны сделать Вашингтон и Москва.

Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению. Глава МИД КНР Фу Цун заявил, что в ситуации с ядерным оружием его страна будет действовать прагматично. Правительство точно не присоединится к переговорам по контролю над вооружениями, однако готово в разумных пределах изучить вопрос разоружения.

Фу Цун не считает, что освободить мир от угрозы ядерного оружия дипломатам удастся одномоментно. По мнению политика, именно России и США в первую очередь необходимо заняться собственным разоружением, так как "эти арсеналы настолько больше, чем арсеналы других ядерных государств".

Именно поэтому мы призываем США и Российскую Федерацию продолжать действие договора СНВ и продолжать диалог, направленный на дальнейшее сокращение вооружений прокомментировал представитель КНР

Дипломат напомнил, что Китай не отказывается от выполнения своих обязательств и не уклоняется от ответственности. Они могут сократить арсенал до "честного уровня", равного для других стран.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

