Госдеп выразил озабоченность военной активностью России в Арктике

СШа заметило усиление военного присутствия русских в Арктике.

Госдепартамент США выразил озабоченность военной активностью России в Арктике. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ведомства во время брифинга с журналистами. Он заявил, что Вашингтон начинает пересматривать свою политику в регионе.

В Госдепе отметили, что США обеспокоены усилением военной мощи России в Арктике. Особенно Америку волнуют "восстанавливаемые" Москвой в данном регионе военные базы, аэродромы и глубоководные порты. Также Россия занимается развертыванием в Арктике ПВО и ракетных систем, радаров раннего обнаружения.

Мы озабочены строительством Россией военных объектов в Арктике. Российское присутствие значительно возросло за последние годы, создано арктическое командование прокомментировал чиновник

В Госдепартамента добавили, что Россия находится в Арктике "на законных основаниях". По отдельным вопросам РФ и США хорошо сотрудничают. В пример ведомство привело программы, направленные на защиту окружающей среды в регионе.

Госдеп вновь напомнил Турции о возможных санкциях за покупку С-400.