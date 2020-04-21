Госдеп вновь напомнил Турции о возможных санкциях за покупку С-400

Вашингтон рассматривает введение санкций против Анкары согласно CAATSA.

Госдепартамент США вновь напомнил Турции о возможных санкциях за покупку С-400. Об этом сообщили журналисты из Reuters. Источники агентства заявили, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" информацией о том, что Анкара продолжает вводить российские ЗРС в собственные вооруженные силы. В Америке предостерегли коллег по военному альянсу в введении санкционных мер.

Мы продолжаем на самых высоких уровнях подчеркивать, что сделка С-400 является предметом продолжающихся дискуссий о введении санкций CAATSA...Мы уверены, что Эрдоган и его должностные лица высокого ранга понимают нашу позицию прокомментировал представитель Госдепа США Морган Ортэгус

CAATSA представляет собой документ о противодействии противникам США путем введения ограничительных мер. В Вашингтоне находят закупку Анкарой С-400 помехой не только в двусторонних отношениях, но и в рамках взаимодействия стран-участниц НАТО.

Напомним, что соглашение о поставках С-400 Турция и Россия заключили в 2017 году. Анкара первая из альянса НАТо купила российские ЗРС. Это решение вызвало отрицательную реакцию у США и НАТО. Америка пытается призвать Турцию отказаться от сделки.

Системы С-350 повысят защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза.

Видео: Youtube/ Минобороны России