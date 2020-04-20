Эксперты рассказали о преимуществах С-350 над С-400.

Системы С-350 повысят защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза. Об этом сообщили представители Минобороны России журналистам газеты "Красная звезда". Эксперты из военной отрасли рассказали о мощности мобильной зенитно-ракетной системы "Витязь".

С-350 способен эффективно ликвидировать любые типы воздушных целей противника. Особенно действенен ЗРС в применении против крылатых ракет. По сравнению с С-400 "Витязь" уничтожает в четыре раза больше управляемых ракет. Он также оснащен более современными радиолокаторами, которые повышают живучесть системы в боевых условиях.

Напомним, что ЗРС С-350 создана на базе концерна "Алмаз-Антей". ЗРС поставляются в армию России согласно программе вооружения. Первый комплекс "Витязя" передан в ВС РФ в декабре 2019 года.

Отражение удара С-400 "Триумф" попало на видео.

Видео: Youtube/РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ