Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

Москва с такими обвинениями несогласна.

Государственный департамент США обвинил Россию в экспериментах с ядерным оружием. Американское ведомство считает, что эти испытания могут вызвать цепную реакцию. Такие заявления содержатся в докладе Госдепа о соблюдении станами договорённостей в сфере вооружения.

Также США многократно заявляли, что такие эксперименты нарушают мораторий на ядерные испытания. Однако Москва с такими обвинениями несогласна.

При этом Госдеп отметил, что у него нет информации — проводила ли Москва ядерные испытания в 2019 году. Американское ведомство добавило, что Россия не информировала Штаты о проведении подземных экспериментов с ядерным оружием — хотя обязана по условиям договора.

Америка считает, что Россия нарушила общий мораторий на проведение ядерных испытаний.

Ранее смертоносного "Физика" из России оценили в США.