Эксперт The Drive прокомментировал способности российской торпеды.

Смертоносного "Физика" из России оценили в США. Американский военный эксперт в области гидроакустики прокомментировал возможности модернизированной универсальной глубоководной самонаводящейся торпеды (УГСТ) из РФ в издании The Drive. Специалист Аарон Амик пояснил, что российская УГСТ "Физик" на данный момент считается лучшей в мире.

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Аарон Амик добавил, что военным удалось внедрить научные знания и опыт холодной войны, а также усовершенствовать оружие благодаря технологиям XXI века. К наиболее современным торпедам кроме "Физика" специалист отнес западные Spearfish, которые изготавливаются BAE Systems, SeaHake Mod 4 (производства Atlas Electronik), а также F21 (Naval Group).

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