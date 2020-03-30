The Drive рассказали об уникальной возможности российских подлодок.

В США заинтересовались "застигнутой врасплох" российской АПЛ. Об этом сообщили журналисты из The Drive. Они отметили, что Россия продолжает использовать советские методы времен холодной войны. Речь идет о запуске крылатых ракет с подлодок от причальной стенки.

Иностранцы считают это пример "интересной и уникальной военно-морской техники". В The Drive отметили, что РФ способна запускать ракеты, даже будучи "застигнутой врасплох" противником. Напомним, что в марте 2019 года с "Северодвинска" успешно был запущен "Калибр". В момент старта ракеты субмарина была пришвартована к пирсу.

На вооружении ВМФ "Северодвинск" находится с 2014 года. Подлодка комбинирует ракетное и торпедное вооружение. Субмарина может погружаться на 600 метров. Ее надводная скорость достигает 16 узлов, подводная - 31 узла.

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Видео: YouTube/Минобороны России