Помпео требует немедленного освобождения Пола Уилана

Свидетели защиты не допускались в процесс, все обвинения предъявлялись тайно.

Госсекретарь США Майкл Помпео требует немедленного освобождения американца Пола Уилана, которого сегодня Мосгорсуд приговорил к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Американский чиновник прокомментировал ситуацию в своём Twitter.

Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас. Майкл Помпео, госсекретарь США

Он обратил внимание, что свидетели защиты не допускались в процесс, все обвинения предъявлялись тайно, а сам суд проходил в условиях особенной секретности.

Ранее посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным. Об этом он заявил после оглашения приговора.

Видео: YouTube / AP Archive