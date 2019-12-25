Посол США в Москве возмущён приговором Уилану

Он считает, что если так смогли поступить с Уиланом, то "смогут и с другими".

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным. Об этом он заявил после оглашения приговора. Напомним, сегодня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Я разочарован и возмущен. Джон Салливан, посол США в Москве

По его словам, суд вынес приговор Уилану, закрыв глаза на отсутствие доказательств. Салливан отметил, что право на публичный суд является фундаментальным правом каждого человека и назвал российское правосудие "тайным". Посол считает, что если так смогли поступить с Уиланом, то "смогут и с другими".

Салливан рассказал, что будет добиваться раскрытия доказательств в деле американца, а также сделает всё, чтобы он вышел на свободу.

Уилан в последнем слове отверг все обвинения в шпионаже и заявлял о своей невиновности.