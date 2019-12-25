Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима

В 2018 году бывшего морпеха США задержали в России со списком личного состава одного из подразделений ФСБ.

Московский суд вынес приговор американцу Полу Уилану.

В конце декабря 2018 года Пола Уилана задержали по подозрению в шпионаже против России. При нем была флешка со списком личного состава одного из подразделений ФСБ. Сам Пол Уилан заявлял, что приехал к другу на свадьбу, а на флешке, которую ему передали в отеле "Метрополь", думал были фотографии с его прежних поездок по России.

Сегодня Московский суд вынес свой вердикт. Пола Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. РИА Новости сообщает, что обвинение просило 18 лет. Сам Уилан в шпионаже не сознался и собирается обжаловать приговор.

Фото: MASH