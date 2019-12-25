Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по контролю над вооружениями. Об этом он заявил на брифинге для журналистов.
В Белом доме рассчитывают, что новая встреча произойдет в скором времени. Помпео рассказал, что представители Соединенных Штатов провели две хорошие встречи с российской стороной. Американцы рассчитывают, что Китай решит участвовать в переговорах.
Мы думаем, что это и в их интересах, и мы знаем, что это в интересах всего мира.
- Майкл Помпео, госсекретарь США
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