Помпео подчеркнул, что последние несколько месяцев Вашингтон работает над тем, чтобы Россия, Китай и США провели стратегический диалог.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по контролю над вооружениями. Об этом он заявил на брифинге для журналистов.

В Белом доме рассчитывают, что новая встреча произойдет в скором времени. Помпео рассказал, что представители Соединенных Штатов провели две хорошие встречи с российской стороной. Американцы рассчитывают, что Китай решит участвовать в переговорах.

Мы думаем, что это и в их интересах, и мы знаем, что это в интересах всего мира. - Майкл Помпео, госсекретарь США

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