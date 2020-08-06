Селитра в порту Бейрута взорвалась не просто так: мнение военного эксперта

Известно, что на складе в порту взорвалось 2750 тонн нитрата аммония (селитры).

Военный эксперт Алексей Леонков предложил свою версию о взрыве в Бейруте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Вещество хранили в порту с 2014 года. После взрыва сотни жителей Бейрута остались без жилья. Размер ущерба от катастрофы составляет от 3 до 5 млрд долларов. Военный эксперт подчеркнул, что спецслужбам и экспертам по взрывчатым веществам нужно хорошо поработать на месте взрыва. Он добавил, что просто так смесь, хранившаяся на складе, не могла взорваться. Леонков полагает, что селитру должны были использовать в качестве удобрения.

Данное взрывчатое вещество – бизантное с низкой чувствительностью, для его инициации нужен затравочный взрыв. Просто так эту смесь не рванешь, хоть обтыкай ее искрящимися электродами электросварки. - Алексей Леонков, военный эксперт

Накануне в порту столицы Ливана произошел мощный взрыв. Сообщается о более 100 тыс. погибших. Еще несколько тысяч человек получили ранения. Спасатели продолжают доставать из-под завалов пострадавших. Местные больницы переполнены. Несколько стран выразили обеспокоенность и направили в Ливан группы спасателей.

Ранее мы сообщили, что США и Китай продолжат переговоры по торговой сделке.